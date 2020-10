Landen geeft alle kinderen uit basisscholen gratis jaarabonnement voor nieuw zwembad

"De regeling gaat in, tegelijk met de opening van het zwembad begin december. Ze geldt voor alle kinderen uit Landen die in het basisonderwijs zitten, zowel in Landen zelf als in een buurgemeente", legt burgemeester Gino Debroux (L' anders) uit. " Het maakt ook niet uit of de kinderen als privé-persoon komen zwemmen, met de school of met de zwemclub. Ze kunnen altijd gebruik maken van het zwembad", stelt Debroux.