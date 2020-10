Vlaamse documentairemaakster filmt maandenlang tijdens Black Lives Matter-protesten in Austin

Louise vraagt zich af hoe er een einde kan komen aan het geweld en ze hoopt antwoorden te vinden in Wahington D.C., waar eind augustus de jaarlijkse Martin Luther King Jr.-memoiral plaatsvond op de plaats waar hij de gevleugelde woorden ‘I have a dream’ uitsprak. De dag daarna is het ook in Washington D.C. onrustig en krijgt Louise zelf een flashbang-granaat op haar been. Ze houdt er een ernstige brandwonde aan over maar relativeert: “Mijn wonde stelt niets voor in vergelijking tot die van anderen.” Met de presidentsverkiezingen in het vooruitzicht is het alleen nog woeliger geworden. En Louise houdt haar hart vast voor de toekomst. “Ik vind het moeilijk om te zeggen omdat ik echt in die bubbel van protesten zit. Maar het ziet er niet goed uit. Dit gaat niet stoppen tot er echt iets verandert.”

