Maag- en darmarts Jochen Nijs over afbouw reguliere zorg: "Gevolg is diagnoses die veel te laat komen" 

"Ik ben zeer teleurgesteld, maar het is nu eenmaal nodig", beschrijft Jochen Nijs de start van fase 2A in de ziekenhuizen, die ten laatste op 2 november ingaat. Tegen dan moeten ziekenhuizen 60 procent van de capaciteit op intensieve zorg voorbehouden voor COVID-19. "In maart maakten we al het eens mee. Toen werd die reguliere zorg van de ene op de andere dag stopgezet, nu hebben een gefaseerde afbouw. Dat is logisch, maar toch zeer spijtig. De dagdagelijkse zorg die heel wat Belgen nodig hebben, wordt nu op een erg laag pitje gezet."

Gewone consultaties en ook dringende zorg blijven in die nieuwe fase gewoon doorgaan. "In de eerste fase zullen operaties voor de afdeling intensieve zorg die kunnen worden uitgesteld, ook effectief uitgesteld worden", licht de maag- en darmarts toe. "Maar als we zo doorgaan, zullen klassieke observaties ter plaatse in het ziekenhuis, waar we op zoek gaan naar welk probleem een patiënt heeft, ook niet meer kunnen doorgaan. In maart hebben we gezien dat die regeling een bijeffect heeft: laattijdige diagnose. Zo zijn er kankerpatiënten die veel te laat hun diagnose kregen. Ik had patiënten met complexe darmontstekingen die veel te laat ontdekt zijn."