Maakt historisch referendum in Chili weg vrij voor de verandering waar veel Chilenen naar snakken?

Ondanks de coronacrisis en een zeer strenge lockdown in Chili is het sociaal protest niet uitgedoofd. Integendeel, het is de voorbije weken en dagen opnieuw erg onrustig in Chili. Vorige week zondag, op de eerste verjaardag van de "oktoberrevolutie" liep het iconische Plaza de la Dignidad vol met zo’n 30 duizend manifestanten. Het massaprotest begon vreedzaam en feestelijk maar mondde alweer uit in gewelddadige confrontaties met de ordediensten, waarbij een 26-jarige betoger om het leven kwam. In heel Chili werd een 600-tal betogers opgepakt, ruim de helft daarvan in Santiago. Ook bij de ordediensten vielen slachtoffers: 118 politieagenten raakten gewond.