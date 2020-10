Nieuwe maatregelen leiden tot kopzorgen in cultuursector: “Het water staat ons aan de lippen”

Niet alle geplande evenementen kunnen doorgaan. In het Ethias Theater in Hasselt was er dit weekend een musical van Sneeuwwitje gepland. Die moet nu worden afgezegd en dat is een zware klap. “Alles stond klaar, alles was gerepeteerd en dan is het een beetje jammer dat we het weekend niet meer krijgen", zegt Jan Van Esbroeck, manager van Sportpaleis Group. "De organisator breekt alles nu af en we zullen de mensen die een ticket hadden op de hoogte brengen.” Bij Sportpaleis Group voelden ze wel dat deze maatregel al in de lucht hing: “We zijn niet blind voor wat er aan het gebeuren is, alleen hadden we toch nog een stille hoop om het komende weekend te mogen starten. Maar de gezondheid en het welzijn van de mensen gaan blijkbaar voor en dan wordt besloten om de mensen die zich verheugden op een voorstelling toch maar thuis te laten.”