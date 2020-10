Moord in Parijs: biedt het multiculturalisme een goede basis voor het samenleven in diversiteit?

Het liberalisme is gebaseerd op de overtuiging dat mensen uit zichzelf (ongeacht hun geslacht) waardigheid bezitten. Die waardigheid ontlenen ze aan hun zelfbewustzijn wat hen in staat stelt om zelf uit te maken waar het in het leven op staat. In vergelijkend perspectief is dat een bijzonder standpunt dat door de meeste andere culturen niet wordt gedeeld. Daar is de menselijke waardigheid afhankelijk van de mate waarin men zich loyaal opstelt ten aanzien van de groep en bijvoorbeeld de God die men vereert. Voor alternatieve visies is er amper plaats. Afvalligen worden in het beste geval verstoten en in het andere geval vermoord. Dat is een fundamenteel verschil met het liberalisme dat binnen het kader van de wet aan die alternatieve, soms tegenstrijdige visies wel kansen biedt door er onder andere over te waken dat de overheid zelf neutraal blijft.

Het multiculturalisme is problematisch omdat het meent rechten te kunnen putten uit cultureel lidmaatschap en ijvert om de culturele overtuiging van mensen steeds te respecteren. De eis om ambtenaren levensbeschouwelijke tekens te laten dragen, is daar allicht het meest bekende voorbeeld van. Ook op school heeft het multiculturalisme voor heel wat spanningen gezorgd. Zo is de school verworden tot een strijdtoneel waar culturele groepsnormen botsen met verlichte uitgangspunten. Alles wat de culturele normen van sommige groepen in vraag stelt of afwijst, geeft aanleiding tot verhitte debatten. In het geval van Paty bijvoorbeeld, omschreef de vader van een leerling, het tonen van de Mohammedcartoons als misdadig waardoor de extremistische bal aan het rollen ging.