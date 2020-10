"Nudging": een nieuw en doeltreffend wapen in de strijd tegen wildplassen

In de herfst van vorig jaar begon Mathias Celis met zijn nudging-experiment in de Gentse uitgaansbuurt rond de Vlasmarkt. Een eerste experiment werkte met de afbeelding van voetjes op de grond (zie foto hieronder). Een studie aan de universiteit van Kopenhagen had immers aangetoond dat het aanbrengen van voetjes nabij vuilnisbakken in Göteborg het zwerfvuil op straat met maar liefst 46 procent deed dalen. De voetjes-nudge maakte dat de vuilnisbakken makkelijker vindbaar werden en was meteen een signaal dat aanzette tot het gewenste gedrag.