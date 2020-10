Binnenkijken op covidafdeling van UZ Brussel: "Ons personeel is moe en ziek, het is absoluut een ramp"

Cijfers, cijfers, cijfers: het is de dagelijkse bezorgdheid van Sabeth De Waele, diensthoofd op de afdeling intensieve zorg in het UZ Brussel. "De huidige noodfases voor de ziekenhuizen zijn onvoldoende, er is een extra fase nodig: de fase "absolute ramp"", zo vat ze samen.

"In de eerste golf waren enkele zaken anders: we konden het aan, maar de rest van de zorg lag plat. Nu combineren we reguliere zorg met covidzorg. Dus er is minder personeel beschikbaar. En het sneeuwbaleffect werd gestopt door de lockdown: dat zien we voorlopig niet. Materiaal kan je in theorie snel bijkopen, mensen niet."

BEKIJK - Sabeth De Waele bekijkt de dagelijkse cijfers en analyseert wat er zou moeten gebeuren (lees voort onder de video):