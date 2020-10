Strengere regels voor cultuur en sport, minder studenten in aula's, pretparken dicht: dit zijn de nieuwe coronamaatregelen

Nu 9 op de 10 provincies in alarmniveau 4 zitten in deze coronacrisis, heeft het Overlegcomité nog meer maatregelen aangekondigd in een poging de pandemie in te dijken. Deze keer lag de focus op cultuur, jeugd en sport. Alle nieuwe regels zijn erop gericht om de komende weken onze niet-essentiële contacten in te perken, zo zei premier Alexander De Croo (Open VLD).