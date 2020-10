Politie handelde uit zelfverdediging bij dodelijke schietpartij in Aalter

Het parket startte daarop een tweeledig onderzoek. Zowel de aanleiding van het schietincident, als het optreden van de politie werd onder de loep genomen. Vijf maanden later is het onderzoek afgerond, klinkt het bij het parket. "Uit het onderzoek blijkt dat de politie uit wettelijke verdediging gehandeld heeft." Het neergeschoten slachtoffer bleek geen onbekende voor het gerecht en had een rijkgevuld strafverleden. Op het moment van de feiten was hij vrij onder voorwaarden.