Pompoenjacht in Mechelen: "Plaats een pompoen voor je deur om elkaar een warm hart toe te dragen"

In Mechelen willen verschillende gemeenteraadsleden over de partijgrenzen heen de stad een beetje warmer maken, zeker in deze barre coronatijden. Ze doen daarvoor een originele oproep. "We roepen de Mechelaars op om een pompoen voor hun deur of venster te plaatsen, om hun huis te versieren en om zo het signaal te geven dat we elkaar een warm hart toedragen", zegt initiatiefnemer Thijs Verbeurgt (sp.a). Met Halloween en de herfstvakantie in aantocht wil men de Mechelaars op een coronaproof manier samenbrengen.