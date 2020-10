Plopsaland erg ontgoocheld nu pretpark moet sluiten: "Het doet pijn dat dierentuinen wel kunnen openblijven"

Van den Kerkhof had deze beslissing totaal niet verwacht. “De hele week heb ik overlegd met politici en beleidsmensen. Er werd me constant gezegd dat we konden open blijven. Waarom steken wij daar zoveel moeite in? België is het eerste land waar pretparken moeten sluiten. In onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland mogen ze wel openblijven. Ik vind dit onbegrijpelijk”, besluit Van den Kerkhof.