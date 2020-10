Royals op zondag over een Griekse tragedie en een nieuwe Albanese prinses, Geraldine genaamd

Van Mozambique naar Griekenland

In 2007 ontstond ophef over de bouwplannen die toenmalig prins Willem-Alexander had voor een vakantiehuis aan de kust van Mozambique (Afrika). Door de voortdurende discussies, over de hoge beveiligingskosten en het idee van een koninklijke luxevakantie in een ontwikkelingsland, werd uiteindelijk besloten de villa te verkopen in 2012. Willem-Alexander had er slapeloze nachten van, zei hij.

In datzelfde jaar zetten de Oranjes hun zinnen op de Peloponnesos (Grieks schiereiland) en kopen er opnieuw een villa. De bouw van een privéhaven aan het landgoed maakt echter de lokale inwoners boos. Griekse media schrijven in 2014 dat drie ministers achterpoortjes in de wetgeving gebruiken, zodat Willem-Alexander en Máxima toegang tot de zee krijgen en een stuk strand kunnen "inpikken".