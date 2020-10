Spektakelmusical "40-45" opnieuw uitgesteld, Jelle Cleymans: "Voor onze hele ploeg is dit een zwarte dag"

In navolging van de nieuwe coronamaatregelen zal ook Studio 100 alle voorstellingen in zijn pop-up-theater in Puurs opnieuw uitstellen. Vanaf 3 november zou de musical "40-45" daar weer van start gaan, maar dat gaat ondanks alle voorbereidingen en repetities niet door. Jelle Cleymans, één van de hoofdrolspelers in de musical, is teleurgesteld. "Veel van mijn collega's hebben geen werk meer en 400.000 mensen hadden tickets gekocht. Dat is schrijnend", vertelt hij bij Radio 2 Antwerpen.