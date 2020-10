Spelletje struisvogelpolitiek over tennis: kan het ATP-toernooi in Antwerpen wel of niet met publiek?

Intussen stond het publiek al voor de deur van de Lotto Arena in Antwerpen. "We moeten daarnaar kijken als een koe naar een trein", reageert CEO Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis in "Het Journaal".

"Het is eigenlijk kafkaiaans wat er op dit moment aan het gebeuren is. We zullen wel wachten tot iemand met autoriteit ons vertelt wat er te gebeuren staat."