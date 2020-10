Stormloop op griepvaccin: wat zijn de regels en worden ze gevolgd?

De griep krijgen is geen pretje, en dit jaar komt COVID-19 er ook nog eens bovenop. Logisch dat veel Belgen op zeker willen spelen en hun griepprik willen veiligstellen. De Apothekersbond en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) roepen bij het Radio 2-programma "De inspecteur" op tot solidariteit.

5 euro extra: mag dat?

Luisteraar Ann laat weten dat een apotheek in haar buurt 5 euro extra aanrekent wanneer je een gereserveerd vaccin gaat ophalen. “Mag dat wel?” vraagt ze zich af.

“Uiteraard niet”, zeggen Ann Eeckhout van het FAGG en Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond in koor. “Voor het griepvaccin geldt een maximumprijs. Die mag gewoon niet overschreden worden”. De Apothekersbond spreekt over een alleenstaand geval: “Wanneer je dat soort misbruik merkt, vragen we om dat te melden aan de Economische Inspectie”

“Het zou natuurlijk ook om het remgeld kunnen gaan”, speculeert Ann Eeckhout. “Voor een gezonde patiënt bedraagt dat 4,08 euro. Misschien geeft dat verwarring, maar ongeoorloofde extra’s aanrekenen mag uiteraard niet.”

Op verschillende wachtlijsten plaatsen om zeker te zijn

Sommige apothekers rekenen het remgeld al aan wanneer je je op de wachtlijst laat zetten. “Dat mag wel. Ze doen dat om te vermijden dat je bij verschillende apotheken een griepvaccin gaat reserveren, want dat raden we sterk af”, zegt Ann Eeckhout. “We begrijpen dat mensen zekerheid willen, maar op die manier is het heel moeilijk om een realistisch beeld van het aantal reservaties te krijgen.”

Het FAGG heeft een bevraging gedaan bij alle apothekers om te weten te komen of (en waar) er tekorten zijn. Op basis daarvan worden de afspraken gemaakt om de volgende partij van 1 miljoen griepvaccins te verdelen.

Ook de Apothekersbond probeert de lijsten van verschillende apotheken samen te voegen om dubbele reservaties in kaart te brengen. “Maar dat is geen evidente klus. Dus doen we een warme oproep om maar op één lijst in te schrijven. Maar helaas is niet iedereen even solidair.”

Sta je intussen al op een aantal wachtlijsten en krijg je je vaccin te pakken, laat het dan meteen weten aan de andere apothekers zodat zij niet nodeloos vaccins achterhouden.

"Duits" vaccin: even veilig?

Luisteraar Linda kon bij haar apotheek het Duitse vaccin meekrijgen. “Volgens hem is dat net hetzelfde, maar ik vertrouwde het toch niet helemaal.”

“Het is inderdaad hetzelfde vaccin”, beaamt Ann Eeckhout. “De normen voor alle vaccins in Europa zijn dezelfde.”

“Op zich kun je met een voorschrift ook perfect een geneesmiddel uit een ander land kopen, maar dat gebeurt eigenlijk alleen wanneer dat geneesmiddel bij ons niet te verkrijgen is. We weten dat er nog één miljoen vaccins zullen aankomen, dus voor de griepspuit is dat niet het geval.”

De kans dat zo’n Duits vaccin duurder uitvalt is wel groot, zegt Lieven Zwaenepoel. “In Duitsland wordt het vaccin duurder verkocht. En daar moet je nog de winstmarge van de apotheker bijrekenen. Bovendien wordt een buitenlands vaccin ook niet terugbetaald door de ziekteverzekering wanneer eenzelfde product ook bij ons verkrijgbaar is. “

Nog even geduld

We zitten dit jaar met een uitzonderlijke situatie, dus roepen de instanties op om geduld te hebben. “Risicogroepen krijgen voorrang tot 15 november. Wees solidair en denk aan de mensen die het vaccin het meest nodig hebben. Alleen zo kunnen we een overbelasting van het gezondheidssysteem vermijden.”

Er komt bij "De inspecteur" ook kritiek op bedrijven die gezonde werknemers preventief inenten, terwijl mensen uit de risicogroepen niet aan hun vaccin geraken. “Dat is natuurlijk verboden en allesbehalve solidair. Elke dokter, dus ook de bedrijfsarts, moet zich aan de opgelegde timing houden. Wanneer je inbreuken merkt, meld het dan via het klachtenformulier van het FAGG.”



BEKIJK hier het gesprek met Sven Pichal in "De markt" op Eén over de griepvaccins: