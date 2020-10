Strengere coronamaatregelen op Dag van de Jeugdbeweging: “Met plezier dikke jas en sokken aan om naar Chiro te gaan”

Bij groepen van de jeugdbewegingen waar leden ouder dan 12 jaar zijn, zijn binnen activiteiten niet langer toegestaan. Alle activiteiten moeten buiten plaatsvinden en iedereen moet ook een mondmasker dragen als afstand houden niet mogelijk is.

Leidster Floor Van Oevelen van Chrio "Klavertje 4" in Essen reageert opgelucht. “Wij zijn vooral blij dat jeugdbewegingen activiteiten mogen blijven organiseren. Het belangrijkste is dat de kinderen naar de Chiro kunnen blijven komen. We gaan ervoor zorgen dat we alle activiteiten buiten organiseren. Gelukkig hebben we een vrij groot terrein, maar toch blijft het organisatorisch moeilijk om alle vijf bubbels gescheiden te houden.”