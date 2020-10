We zitten weer massaal voor de webcam, maar waarom zijn die videovergaderingen altijd zo vermoeiend?

Oogcontact is tijdens een gesprek heel belangrijk. Je merkt of je gesprekspartner écht naar je luistert door in elkaars ogen te kijken. De ogen vertellen ook hoe anderen zich voelen terwijl jij spreekt. Vinden ze dat je te lang aan het woord bent? Begrijpt iedereen wat je bedoelt? En wordt je flauwe grap gesmaakt of niet?

Al die visuele informatie gebruiken we om het gesprek bij te sturen. Merk je verveelde blikken? Dan is het tijd om het woord te geven aan iemand anders. Lees je onbegrip of verwarring in de ogen van je collega's? Dan is wat extra uitleg misschien gepast.

“Bij online-gesprekken is dat allemaal veel moeilijker”, zegt Lode Godderis. “In een videovergadering kàn je geen oogcontact maken. Mensen staren wel naar een scherm, maar dat is niet hetzelfde als écht in elkaars ogen kijken. Dat komt omdat iedereen naar het scherm kijkt en niet naar de lens van de webcam. Die hangt net boven je scherm. Je kijkt daarom altijd iets te hoog of te laag. En dus is er nooit écht oogcontact. Wij kijken tijdens videovergaderingen altijd naast elkaar."