4 lessen na het laatste presidentiële debat: "Trump maakte goede beurt, Biden hield stand"

"Ik zal niet vlug die laatste woorden vergeten van de moderator: 'Thank you for a fantastic debate'", zegt VS-correspondent Björn Soenens in "De ochtend" op Radio 1. "'Fantastisch' was het misschien niet echt, maar het was een normaal debat. Het was geciviliseerd en gedisciplineerd. Het dreigement om de microfoon dicht te draaien, hoefde niet. Ze lieten elkaar uitspreken."

