Tweede en derde graad secundair in Vilvoorde volgen vanaf maandag halftijds afstandsonderwijs

"Dit was een moeilijke beslissing", zegt burgemeester Bonte. "Maar de toestand in Vilvoorde is écht alarmerend. De media hebben het vaak over Brussel en Luik, maar ook hier in de rand is het erg. Daardoor is er veel uitval in onze scholen. Elke dag opnieuw vallen er leerkrachten uit of moeten er klassen in quarantaine. Vorige week moest een school (Virgo +) zelfs een hele week dicht. Dit creëert chaos en is op termijn onhoudbaar", zegt Bonte.