Uitbater Sportpaleis trekt aan alarmbel na extra coronaregels: “Hier gaan echt ongelukken gebeuren, dat zie je aankomen”

Alle voorstellingen van de komende weken worden nu uitgesteld. In de stadsschouwburg gingen de afgelopen week voorstellingen door met 1.400 mensen, dat is nog 70% van de capaciteit. Met 200 zakt dat tot 10% en dat is voor grote concertzalen niet rendabel, vertelt Jan Van Esbroeck. “De minister zegt dat culturele evenementen nog steeds kunnen blijven doorgaan, maar dat is bij ons onmogelijk. Onder deze omstandigheden is het niet werkbaar om nog maar één van onze zaaldeuren te openen. Onze zaalcapaciteit zou zo laag worden dat het geen enkel rendement kan opleveren.”