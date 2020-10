Urne met as van vrouw verdwenen in Mesen: "Een geluk dat onze pa dit niet meer hoeft mee te maken"

"Ons ma is verdwenen; we zijn in shock”, vertelt Annick, één van de kinderen van Raymonde en Roger. "Wie doet nu zoiets? En hoe lang is ze al weg? Zijn er nog urnen verdwenen uit het columbarium? We deden alles wat we konden. We hopen ons ma nog terug te vinden. Een geluk dat pa dit niet meer moet meemaken, want het overlijden van zijn vrouw viel hem zwaar.”

De familie vermoedt dat de diefstal het werk is van vandalen. Elders op de begraafplaats zijn er foto’s beschadigd en aandenkens vernield. Burgemeester Sandy Evrard van Mesen (MLM) noemt de diefstal één van de lafste daden die hij ooit heeft meegemaakt. Hij zal bekijken of de begraafplaats beter beveiligd kan worden.