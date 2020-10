Voetbalsupporters niet welkom bij wedstrijden: “Ik zal in de zetel supporteren voor Zulte Waregem”

Zo’n anderhalve maand geleden keken de voetbalsupporters in ons land nog reikhalzend uit naar de wedstrijden die ze opnieuw mochten bijwonen na maanden binnen zitten. Maar nu heeft de regering beslist dat ze opnieuw thuis moeten supporteren. “Het is heel jammer, maar het zat eraan te komen”, vertelt Joost Morjean, supporter van Zulte Waregem. “De coronacijfers gaan de hoogte in, dus het is een begrijpelijke beslissing.”