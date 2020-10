Vorst Nationaal na nieuwe verstrenging voor evenementen: "Onszelf niet wijsmaken dat we snel kunnen herstarten"

Heel wat producenten, technici en artiesten uit de evenementensector hebben bij gebrek aan werk al maandenlang geen inkomen meer. Dat kan niet blijven duren, vindt Berael. "We zijn natuurlijk heel dankbaar dat we ons personeel op tijdelijke werkloosheid mogen zetten. Die maatregel loopt nog tot eind dit jaar, dus we moeten daar dringend ook perspectief over krijgen. Wat daarna? Deze situatie gaat een impact hebben op heel lange termijn. Rond dezelfde tijd volgend jaar gaan we de gevolgen nog steeds voelen." Tot februari 2021 zal er volgens de concertzaal weinig gebeuren in Vorst Nationaal. Of de concerten die er vanaf dan weer gepland staan, wél kunnen doorgaan is voorlopig nog afwachten.