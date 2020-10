Wallonië scherpt avondklok aan van 22 uur tot 6 uur, geen fysieke lessen meer in Franstalig hoger onderwijs

De coronasituatie is in het hele land ernstig, maar zeker in Brussel en Wallonië swingen de besmettingscijfers de afgelopen weken de pan uit. Beide regio's tellen op dit moment het hoogste aantal besmettingen in heel Europa.

De federale en deelstaatregeringen kondigden vorige week en ook vandaag verstrengingen aan. Maar Wallonië gaat nu op eigen houtje nog een stap verder. Minister-president Elio Di Rupo (PS) kondigde op een persconferentie een heel aantal striktere maatregelen aan, die gelden tot en met 19 november.

De meest opvallende maatregel is de avondklok. Voor het hele Belgische grondgebied geldt een avondklok van middernacht tot 5 uur 's morgens, maar Wallonië breidt die uit. Tot 19 november moet iedereen daar tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's morgens thuis blijven, met uitzonderingen voor wie bijvoorbeeld medische zorgen nodig heeft of onderweg is voor het werk.

Daarnaast verbiedt de Franse gemeenschapsregering alle sportcompetities en trainingen voor amateurs, met uitzondering van kinderen jonger dan twaalf jaar. In het hoger onderwijs gaan alle lessen nog zeker tot 19 november door vanop afstand.