Winteruur: de klok mag een uurtje terug, nog geen duidelijkheid over een mogelijke afschaffing

In maart vorig jaar besliste het Europees Parlement om het voorstel van de Europese Commissie te volgen. Dat betekende geen halfjaarlijkse switch meer tussen zomer-en wintertijd vanaf 2021. Maar de keuze voor de tijdzone is een materie voor de lidstaten, niet voor Europa. En die lidstaten reageren verdeeld.



De ene wil het winteruur, de andere kiest voor de zomertijd en iedereen heeft wel goede redenen om die keuze te verantwoorden. Zolang er geen eensgezindheid is, kan er ook geen sprake zijn van een afschaffing van de regeling. Wat we in Europa zien, zien we ook in ons land.