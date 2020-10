Coronaveilig busje "Babbel Bubbel'' rijdt langs Brusselse woonzorgcentra: "Mobiele ontmoetingsplaats voor rusthuisbewoners" 

"In de bus kunnen rusthuisbewoners gewoon wat praten met een van onze begeleiders", vertelt Nadine De Brouwer. "En dan maken we het gezellig en zetten we muziek op. We kunnen ons busje ook ter beschikking stellen van een familielid dat in contact wil komen met een van de bewoners. Alles is coronaveilig met plexischermen. Dit is toch menselijker dan het contact via een computerscherm. We hebben ook een tent die we voor het busje kunnen zetten voor mensen die in een rolstoel zitten en moeilijk in de bus geraken."