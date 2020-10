Dodelijke aanslag op schoolkinderen in Kameroen, dat geplaagd wordt door een "taaloorlog"

De aanslag vond plaats in de stad Kumba in het zuidwesten van Kameroen. Het doelwit was een privé-school. Waarom precies die school onder vuur werd genomen, is niet duidelijk.

De slachtoffers zijn kinderen tussen 12 en 14 jaar. Ze werden doodgeschoten of sprongen door het raam in een poging aan de aanvallers te ontkomen. Op de sociale media zijn beelden te zien van volwassenen die zich uit de school haasten met kinderen in hun armen.

De overheid van Kameroen zegt dat Engelstalige separatistische bewegingen achter de aanslag zitten, omdat zij wel vaker scholen in het vizier zouden nemen. Zo werden scholen door separatistische bewegingen gesloten uit protest. Volgens de regering zijn de voorbije jaren ook scholieren ontvoerd door separatistische opstandelingen, een bewering die zij ontkennen.