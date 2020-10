Ondanks de strengere coronamaatregelen is in "De Warande" in Turnhout toch een voorstelling in première kunnen gaan. "Surface" van het jonge acrobatiegezelschap Familiar Faces speelde op een scène die langzaam volloopt met water. Er konden een honderdtal mensen komen kijken, want na de laatste verstrengingen was de zaalopstelling nog aangepast. Voor de acrobaten was het een hele opluchting.