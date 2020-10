Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn stem al uitgebracht: "Gestemd op kerel met de naam Trump"

Trump bracht zijn stem uit in Florida, de staat waar hij vaak verblijft, met name in zijn landhuis en golfresort Mar-a-Lago.

Stemmen deed hij in West Palm Beach, in een bibliotheek die als stembureau was ingericht. Hij kwam er aan met een mondmasker. "Ik heb gestemd op een kerel met de naam Trump", gaf hij de aanwezigen lachend mee.

Trumps Democratische tegenstrever Joe Biden bracht vrijdag al zijn stem uit, in zijn thuisstaat Indiana.

