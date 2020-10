Brussel voert nog strengere maatregelen in: avondklok van 22 tot 6 uur, mondmaskerplicht en alleen winkelen

"Het is niet de bedoeling om een wedloop te starten met de andere overheden of regio's, we bieden het hoofd aan de situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", zegt minister-president Vervoort. "We zien een kleine vertraging van de stijging van de besmettingscijfers in het Gewest maar de toestand blijft zeer ernstig. We hebben de laatste drie dagen meer dan 2.100 nieuwe besmettingen per dag, en we hebben een positiviteitsratio van 25,7 procent voor 6.650 tests per dag. Op 23 oktober lagen er 786 mensen in de Brusselse ziekenhuizen, van wie 107 op de afdelingen intensieve zorg (ICU). De laatste zeven dagen hadden we 43 overlijdens, en vandaag 15."