Belgisch labo gebruikt voor Nederlandse coronatests? Professor Goossens: "Niet nieuw, maar Europese regels nodig"

Het nieuws over de Nederlandse deals komt op het moment dat de Belgische teststrategie moest worden bijgestuurd, omdat er een acuut tekort is aan testcapaciteit in ons land.

Op dit moment ligt de maximumcapaciteit op zo’n 60.000 tests per dag. In september was beloofd dat er nu tegen deze tijd een capaciteit zou zijn van 90.000 tests per dag: 50.000 tests in erkende klinische labo’s en 40.000 in acht universitaire labo’s.

Door de enorme sterke stijging van het aantal besmettingen kwamen er de laatste tijd echter veel meer tests binnen dan de labo's aankunnen, waardoor de wachttijden opliepen en mensen soms erg laat hun testresultaat kregen. De aangepaste teststrategie moet dat nu verhelpen.



Wie geen coronasymptomen heeft na een zogenoemd "hoogrisicocontact", kan zich voorlopig niet meer laten testen op een coronabesmetting. Enkel wie wél symptomen heeft, wordt opgenomen in een zorginstelling of wanneer er sprake is van een uitbraak wordt nog getest. De bedoeling van de maatregel is om de druk op de testlaboratoria te verlichten.