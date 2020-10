Erdogan zegt dat Macron zich “moet laten nakijken”, Frankrijk roept ambassadeur terug uit Turkije

Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Turkije en Frankrijk. Het Élysée in Parijs noemt de opmerkingen die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder op de dag deed over zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron "onaanvaardbaar". Erdogan plaatste vraagtekens bij de geestelijke gezondheid van Marcon vanwege diens houding ten opzichte van moslims. Frankrijk roept zijn ambassadeur in Ankara terug voor overleg en voor een ontmoeting met Macron om de huidige situatie te bespreken.