Jeugdvoetbal in nauwe schoentjes: steeds meer ploegen geven forfait door corona

In het voetbal krijgen steeds meer jeugdclubs het moeilijk om wedstrijden te blijven spelen. Jeugdmatches zijn niet verboden, maar kinderen of ouders haken steeds vaker af naarmate de coronamaatregelen strenger worden. Voortaan mag er nog maar één toeschouwer per kind komen supporteren. Bovendien blijft na de kleedkamer nu ook de kantine op slot. Omdat er vaak te weinig spelers zijn, moeten clubs vaker forfait geven. "Als we niet meer naar onze kinderen mogen komen kijken, dan is er voor ons geen plezier meer aan, dan stopt het", vindt een ouder.