Leerling Prince (17) uit Nobili in Oost-Congo: "Ze wringen ons als kippen de nek om"

Onderwijsbronnen in de grote stad Beni bevestigen dat de situatie voor de hele regio rampzalig is. In drie op de vier sectoren, dat zijn administratieve districten, zijn er al scholen aangevallen en vaak gesloten. Er zijn verschillende leerlingen vermoord en zelfs als de scholen open zijn, durven ouders hun kinderen vaak niet naar school sturen. Een maand geleden vonden de eindexamens plaats in heel Congo. Dat zijn de voorbereidende examens voor het hoger onderwijs. Verschillende leerlingen in de regio konden niet aan het examen meedoen omdat ze op de vlucht waren of omdat de weg naar de examencentra te onveilig was. Net als een jaar geleden trouwens, toen de regio ook nog eens in de greep was van de ebola-epidemie. De corona-epidemie lijkt in dat opzicht nog mee te vallen, maar de onveiligheid blijft.