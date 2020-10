Woede over avondklok en mogelijke nieuwe lockdown mondt uit in rellen in Zuid-Italiaanse stad Napels

De demonstratie in de binnenstad liep uit in rellen. In de Italiaanse pers wordt het woord "stadsguerrilla" in de mond genomen. Honderden betogers gooiden met rookbommen en stenen naar het gebouw waarin het regiobestuur van Campanië zetelt. Vuilnisbakken werden in brand gestoken. De oproerpolitie antwoordde met traangas.

Ook in andere steden van de regio werd op straat gekomen uit protest. "Alle frustratie lijkt er in een klap uit te komen in die regio", schrijft de Nederlandse correspondent Mustafa Marghadi op Twitter.