Slovakije zet het leger in om hele bevolking te testen op corona, maar niet iedereen is daar blij mee

Het Slovaakse leger zet zo'n achtduizend soldaten in om de tests mogelijk te maken. Omdat er een tekort aan medisch personeel dreigt heeft de minister van volkgezondheid al gevraagd of de studenten geneeskunde alsjeblief willen meewerken. Het is duidelijk, dit wordt een huzarenstukje. In principe alle Slovaken worden dit en de komende twee weekends getest, telkens van vrijdag tot zondag. Het land telt 5,5 miljoen inwoners. Iedereen ouder is dan tien wordt in het testcentrum verwacht, "al zullen ook uitzonderingen worden gemaakt voor ouderen die slecht te been zijn" zegt correspondente Laura Postma in De Ochtend op radio 1.