"Wat is "normaal" als leerlingen en collega's bij de vleet uitvallen?": brief van bezorgde leerkracht aan minister Weyts

Laten we met mildheid naar onszelf én onze jongeren kijken. Laat ons als leerkrachten terdege beseffen dat we zélf onmisbaar zijn, maar dat niet élke les onmisbaar is. En laat ons vooral ook de tijd nemen om te herbronnen, want enkel zo kunnen we het volhouden. Zo kunnen we de vermoeidheid die op menig collega’s én leerlingen hun gezicht staat gegrift ombuigen tot een glimlach.

Zo kunnen we verhinderen dat er nog méér mensen uitvallen en bezwijken onder de gigantische druk van prestatie en angst. Liefste Ben, ik mag hopen dat u ons dat toelaat, dat u ons in onze missie bijstaat en er àlles aan doet om niet alleen onze leerlingen waar we zielsveel van houden, maar ook onze leerkrachten de nodige gemoedsrust en bijstand te schenken waar we als mens allemaal nood aan hebben. Wees consequent, relativeer en inspireer. Ik wens u nu al, voor de laatste keer, proficiat.

Je kapoentje, Tim