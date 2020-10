Andere regels voor Nederlandstalig en Franstalig hoger onderwijs in Brussel, maar toch gaat iedereen naar code rood

Uit een rondvraag blijkt nu dat ook alle Nederandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel naar code rood gaan. Een heel aantal had dat op eigen houtje al beslist, zoals bijvoorbeeld de VUB en sinds vanmorgen ook de KU Leuven over de campussen in Brussel. In LUCA School of Arts geldt nog code oranje, maar dat verandert. "We waren al voorzichtig. Onze planning van vorige week was eigenlijk al bijna rood. We bekijken nu wat we nog zullen veranderen om helemaal naar code rood over te schakelen", zegt directeur Simon Van Damme. "We zullen de praktijkvakken nog steeds op de campus kunnen geven. Maar we houden vooral de capaciteit heel erg onder controle en vermijden dus dat het te druk wordt", zegt hij.