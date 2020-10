Margot Cloet (Zorgnet Icuro): "Het mag strenger in Vlaanderen, ik hoop dat we gaan durven ingrijpen voor het te laat is"

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Icuro, een netwerk met verschillende ziekenhuizen en rusthuizen, is bezorgd en vindt dat het strenger mag in Vlaanderen, zo zei ze in "De zevende dag": "Ik heb het gevoel dat we, na wat er in de eerste golf is gebeurd, niet meer durven bepaalde maatregelen te nemen die op termijn winst gaan opleveren." Cloet verwijst naar scholen "die zichzelf nu in lockdown zetten omdat er leerkrachten bang zijn en uitvallen" en trekt de conclusie: "Laat ons met z"n allen beslissen om een beetje steviger te zijn nu en een rustpauze in te lassen in de maatschappij."



Voor de rusthuizen vindt Cloet niet dat bezoek geschrapt zou moeten worden: "Dat is geen optie vandaag. Maar we misschien gaan we moeten ingrijpen op onze vier contacten en één knuffelcontact. Alleen hoop ik dat we gaan durven ingrijpen voor het te laat is. Want dit virus kent geen gulden middenweg." Want anders gaat de zorgsector en onze ziekenhuizen overspoeld worden, en dat is nefast voor de hele maatschappij.

