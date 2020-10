Fel vermagerde zangeres Adele in eerste tv-optreden in drie jaar: “Kon maar de helft van mezelf meenemen door corona”

Maar in haar monoloog verwees Adele wel naar politica Sarah Palin, de veelbesproken gouverneur van de staat Alaska die de Republikeinse presidentskandidaat John McCain in 2008 als zijn kandidaat-vicepresident had gekozen.

“God, ik ben zo opgewonden dat ik eindelijk deze show mag presenteren", zei Adele. “Niet alleen houd ik oprecht van de show, maar ik heb hier ook mijn Amerikaanse doorbraak beleefd, twaalf lange jaren geleden. Ik was in 2008 muzikale gast toen Sarah Palin naast Tina Fey (de actrice die Palin imiteerde in het programma, nvdr) verscheen. Uiteraard keken een paar miljoen mensen naar het programma. De rest is geschiedenis. Kijk, ik weet niets over de Amerikaanse politiek. Ik ben Britse, weetjewel? En ik wil niets zeggen dat té politiek getint is, dus ik houd het hierop: Sarah Palin, schatje, bedankt voor alles!”