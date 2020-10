Gentse Meulestedebrug zeker week dicht na aanvaring binnenschip

Zaterdagochtend rond 7.30 uur kwam het schip van 110 meter lang en 11 meter breed aangevaren op het kanaal Gent-Terneuzen. De brug was nog maar half geopend, maar toch voer de schipper door. De tanker botste tegen het deel dat nog was neergelaten en zat eronder vast. Door de botsing liep de brug heel wat schade op. De lege tanker liep schade op aan de boeg.

Aan het brugdeel dat was neergelaten waren net onderhoudswerken uitgevoerd. Omdat de brug versleten is en ze volgend jaar wordt afgebroken en vervangen, blijft het rechterdeel van de brug neergelaten. Op die manier wil men de brug sparen. Schippers krijgen normaal ruim op voorhand te horen dat ze enkel maar langs één kant onder de brug mogen varen. In dit geval was dat aan bakboord. Waarom de schipper toch langs het midden van het kanaal voer, is nog onduidelijk.