Opnamestop in ziekenhuis Mol door corona-uitbraak: "Besmette mensen komen toch naar het ziekenhuis"

Rudy Van Ballaer van Ziekenhuisnetwerk Kempen in "De ochtend" op Radio 1: "Er was een uitbraak op de afdeling geriatrie, waardoor meer dan twintig mensen besmet zijn geraakt - een combinatie van patiënten, medewerkers en artsen. Dat maakt dat mensen van andere diensten moeten komen helpen."



De grote vraag is natuurlijk: van waar komen die besmettingen? Dat wordt nog volop onderzocht, maar vermoedelijk hebben verschillende bezoekers het virus binnengebracht.

Van Ballaer: "Wij vermoeden dat, en dat is toch frappant. Ondanks alle maatregelen en de boodschappen aan de bevolking om niet met symptomen naar het ziekenhuis te komen en patiënten te bezoeken. Zo komt een heel ziekenhuis en een hele regio in de problemen omdat mensen onvoorzichtig zijn, terwijl dat echt niet oké is."



HERBELUISTER hier het gesprek met Rudy Van Ballaer in "De ochtend":