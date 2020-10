Paus Franciscus creëert 13 nieuwe kardinalen en bevestigt zijn missie en lijn van denken

Het was na het Angelus, het zondags middaggebed op het Sint-Pietersplein in Rome, dat Franciscus een nieuw consistorie aankondigde. Komende woensdag vindt het officieel plaats, maar de namen zijn nu al bekend. Franciscus trekt zijn lijn van benoemingen door: geestelijken van in alle uithoeken van de wereld, Franciscus dweepte al van in den beginne met de rol en het belang van de 'wereldkerk'. Zo is er Cornelius Sim, een nieuwe kardinaal die uit Brunei komt.

Ook Mario Grech valt op, hij is een Maltees. Maar hij was wel al secretaris-generaal van de bisschoppensynode, dus had al een topfunctie vast in het Vaticaan. En toch, Franciscus benoemt maar twee medewerkers uit de Curie, het bestuursorgaan in het Vaticaan, tot kardinaal: naast Grech is er nog Marcello Semeraro, sinds kort het hoofd van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, één van de tien "ministeries" van het Vaticaan. Vroeger werden veel meer Curie-geestelijken kardinaal, die tijd is duidelijk voorbij.

Nog enkele in het oog springende namen: Wilton Gregory, de aartsbisschop van het grote bisdom Washington, trouwens de eerste Afro-Amerikaan die kardinaal wordt. En ook de aartsbisschop van Kigali, in Ruanda, Antoine Kambanda, krijgt de rode kardinaalshoed (én een bijhorende titelkerk in Rome). Net als de aartsbisschop van Chili, Celestino Aos Braco. En er is Mauro Gambetti, de jonge abt van het Sacro Convento-klooster in Assisi, voor de paus een héél belangrijke plek.