Kansen Trump nog niet verkeken: "Biden voorop in peilingen, maar Kiescollege is enige wat ertoe doet" 

Tijdens het laatste debat deed Joe Biden een aantal forse uitspraken over de olie-industrie, een onpopulaire boodschap in olie-staten zoals Pennsylvania. Dat is een staat waar het nog erg spannend is wie de zetels (in dit geval 20) achter z'n naam zal kunnen schrijven. Beide kandidaten kunnen een uitschuiver in zulke staten dus best vermijden.

"Het is niet onmogelijk dat Trump wint in alle onbesliste staten, tel die zetels bij de score van Trump en dan kom je wel boven de nodige 270", zegt professor Kerremans, "als je hiernaar kijkt kan je niet zeggen wie er zal winnen op 3 november."

