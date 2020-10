Professor Erika Vlieghe pleit voor drastische coronamaatregelen, ook in Vlaanderen: "Er is geen tijd meer om te wachten"

Professor Erik Vlieghe vindt dat er in ons land, ook in Vlaanderen, snel drastische coronamaatregelen moeten worden genomen. In tegenstelling tot Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vindt de infectiologe dat er geen tijd meer is om te wachten op de effecten van de huidige maatregelen. “In deze fase van de epidemie hebben we nood aan hele drastische, radicale en eenvoudige maatregelen om het virus geleidelijk terug onder controle te krijgen”. Als dat niet snel gebeurt, vreest Vlieghe dat ons zorgsysteem kan kapseizen.