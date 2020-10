Directeur scholengroep Halle over verlengde herfstvakantie: "Een zeer verstandige beslissing"

Al is de directeur zich ervan bewust dat het voor de ouders van de leerlingen niet evident zal zijn. "In dit geval is het een verlenging van de vakantie, wat betekent dat er geen noodopvang is. Dus voor sommige ouders zal dit niet gemakkelijk zijn. Maar als het alternatief is dat we in een lockdown gaan, dan denk ik dat de gevolgen nog groter zullen zijn. Dit is een kleine extra inspanning om hopelijk erger te vermijden."