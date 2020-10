Wat denkt viroloog Marc Van Ranst over de verlenging van de herfstvakantie?

De virologen hadden voorgesteld om de scholen rond de herfstvakantie twee weken lang te sluiten. In het Franstalig middelbaar onderwijs gebeurt dit, in het Vlaamse onderwijs wordt de herfstvakantie met drie dagen verlengd.

“Maar dit is al iets”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) in een reactie in “Het Journaal”. “Wanneer je een epidemie onder controle wil krijgen, is het een goede praktijk om dit te doen.”