17 leerlingen van een klas besmet in Deinze: "Piek ligt hoog, hoog tijd dat we even afstand nemen"

In een zesde leerjaar van een school in Deinze zijn 17 van de 26 leerlingen besmet met het coronavirus. Alle maatregelen zijn gevolgd, er is niet 1 duidelijke bron van besmetting. Alle kinderen raakten in 10 dagen tijd besmet. Voor de directie is de verlenging van de herfstvakantie een opluchting. "Ik zou nog blijer zijn moesten de strenge maatregelen nog vroeger kunnen starten."