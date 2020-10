Antwerpse politie neemt 190 flessen en 10.000 ballonnen lachgas in beslag 

De Antwerpse politie heeft bij een controle op Linkeroever 190 flessen lachgas in beslag genomen. Dat gebeurde op een parking aan de Gloriantlaan. Vier mensen waren er in de weer met de flessen, die in totaal goed zijn voor zo'n 570 liter lachgas. In twee auto's lagen naast de flessen ook nog 10.000 ballonnen.